Kouassi (Genk) pakt rood tegen Brazilië op olympisch voetbaltoernooi, Cacace (STVV) scoort voor Nieuw-Zeeland

Ivoorkust heeft zondag op de tweede speeldag van het olympisch voetbaltoernooi knap een punt gepakt tegen Brazilië. De Seleçao raakte in Yokohama niet verder dan 0-0.

Bij Ivoorkust kreeg Genk-middenvelder Eboue Kouassi elf minuten voor tijd rood. Brazilië speelde op dat moment al 65 minuten met een man minder na een rode kaart voor Douglas Luiz. Beide ploegen liggen met 4/6 op koers voor de tweede ronde.

Liberato Cacace speelde in de kijker in het duel van Nieuw-Zeeland tegen Honduras in Kashima. De linksachter van STVV maakte het openingsdoelpunt, maar zag zijn team finaal toch nog met 2-3 verliezen. Nieuw-Zeeland telt na twee speeldagen drie punten. Het won haar openingswedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea.