Sambi Lokonga maakt in oefenwedstrijd eerste minuten voor Arsenal en oogst meteen lof van coach Arteta

De kop is eraf voor Albert Sambi Lokonga. Nadat zijn transfer naar Arsenal afgelopen maandag eindelijk officieel was, heeft hij zaterdag zijn debuut gemaakt in het shirt van de Gunners. In een oefenwedstrijd achter gesloten deuren maakte hij zijn eerste minuten.

In het met 4-1 gewonnen oefenduel tegen tweedeklasser Millwall viel Sambi na de rust in voor de Egyptenaar Mohamed Elneny. Aan de zijde van Thomas Party maakte hij naar verluidt indruk op het middenveld. Lokonga wordt door zijn positie in de oefenwedstrijd nadrukkelijk geciteerd als vervanger voor aanvoerder Granit Xhaka, die op het punt staat Arsenal te verlaten.

In de 45 minuten die hij speelde, zorgde Sambi voor een energieboost door het spel goed te dicteren. Hij vervulde ook zijn verdedigende taken door de flank af te dekken als linksback Kieran Tierney naar voren trok.

Na afloop had Arsenal-coach Mikel Arteta lovende woorden veil voor zijn nieuwe middenvelder. “Albert is een heel intelligente speler die veel maturiteit toonde tijdens zijn ontwikkeling. Hij is bij Anderlecht goed gecoacht door Vincent Kompany. Ik ken Vincent heel goed en hij is heel positief over de impact die Albert had bij Anderlecht.”