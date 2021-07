Infinity pool en wellnessruimte, zonneterras met jacuzzi’s, en een exclusief privérestaurant: de grootste woontoren van Europa is na 15 jaar (eindelijk) af

Na bijna 15 jaar is Europa’s hoogste woontoren en Spanjes vijfde hoogste bouwwerk eindelijk klaar. Het M-vormige Intempo-gebouw staat in Benidorm, dat daarmee zijn status als het “Miami van de Middellandse Zee” bevestigt. Het Spaanse vakantieoord telt nu 27 flatgebouwen hoger dan 100 meter.

Dat het zo lang geduurd heeft vooraleer het project klaar was, heeft alles te maken met de zware vastgoedcrisis die Spanje in 2008 trof, twee jaar na de eerstesteenlegging. De daaropvolgende financiële crisis betekende ei zo na het einde van het megalomane project. Maar nu is alles zo goed als klaar. De dubbele toren met goudkleurige accenten, in de vorm van een M, heeft onder meer een infinity pool en wellnessruimte op de 46ste verdieping, een zonneterras met jacuzzi’s en Balinese ligbedden op de 47ste verdieping, een privérestaurant exclusief voor de bewoners en een inkom die naar verluidt niet moet onderdoen voor de lobby van de chicste hotels.

Voor de (kapitaalkrachtige) geïnteresseerden onder de lezers: 100 van de 256 appartementen, allemaal met ondergrondse parkeerruimte, zijn al verkocht in voorverkoop. Volgens vastgoedpromotor Uniq Residential komt het gros van de kopers uit Spanje, al hebben ook Belgen, Fransen, Russen en Duitsers al een appartement gekocht. Alvorens u toehapt, is het misschien goed om te weten dat toeristische verhuur, al dan niet via Airbnb, door het intern reglement verboden is.