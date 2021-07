Club Brugge scoort eerste goal van het seizoen vanaf de stip na tussenkomst van de VAR

Club Brugge heeft het in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen niet makkelijk tegen Eupen. De regerende landskampioen kon pas vroeg in de tweede helft op voorsprong komen, met wat hulp van Eupen-verdediger Agbadou. Die kreeg een schot van Charles De Ketelaere tegen de hand getrapt. Scheidsrechter Bram Van Driessche floot aanvankelijk niet, maar na tussenkomst van de VAR ging de bal toch op de stip. Bas Dost twijfelde niet en scoorde de eerste Brugse goal van het seizoen.

Club Brugge kon overigens niet lang genieten van de voorsprong, want amper vier minuten later stond de gelijkmaker al op het scorebord. Edo Kayembe zorgde in een chaotische fase voor de 1-1.

Volg Club Brugge-Eupen hier LIVE!