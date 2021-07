Crash na achtervolging met gierende banden in Deurne

Deurne - Een wilde achtervolging tussen de Antwerpse politie en een verdachte wagen is zaterdagavond geëindigd met een crash in de Van Cortbeemdenlei in Deurne. De twee inzittenden sloegen nog op de vlucht, maar konden gearresteerd worden.

Een interventiepatrouille zag de wagen met hoge snelheid over de Van Duyststraat rijden in de richting van de Tweemontstraat. “De bestuurder verleende geen voorrang aan het politievoertuig dat nochtans van rechts kwam. Hij maakte ook geen gebruik van de richtingaanwijzers en vormde een gevaar voor andere weggebruikers”, aldus de politie.

De patrouille wilde de wagen doen stoppen, maar de bestuurder gaf plankgas en er startte een achtervolging. “Het vluchtende voertuig haalde snelheden tot boven de 100 km/u. Zo reed hij met die snelheid door een eenrichtingsstraat waar een snelheidsbeperking geldt van 30 km/u en waar kinderen op straat speelden”, klinkt het.

Met gierende banden ging het via de Merksemsesteenweg verder naar de Van Cortbeemdenlei. Op dat kruispunt verloor de bestuurder echter de controle over het stuur. “De wagen ging links uit de bocht, reed het over de stoep en belandde uiteindelijk tegen een hoekpand”, zegt de politie.

De inzittenden sloegen na de crash op de vlucht. De passagier kon na een achtervolging te voet gevat worden. Hij had drie verpakkingen drugs bij zich. De bestuurder kon verderop door een politieteam in bijstand gevat worden. Het duo werd overgebracht naar het cellencomplex en mocht na verhoor beschikken.