Vincent Kompany verrast meteen voor openingsmatch Anderlecht: Benito Raman in de basis, Anouar Ait El Hadj op de bank

Vincent Kompany heeft voor de Brusselse derby tussen Anderlecht en Union op de openingsspeeldag meteen enkele opmerkelijke keuzes gemaakt voor zijn basiself. Nieuwe aanwinst Benito Raman wordt onmiddellijk in de basis gedropt. Misschien nog merkwaardiger is dat Anouar Ait El Hadj op de bank zal beginnen. Hij was in de verloren oefenwedstrijd tegen Ajax nochtans één van de weinige lichtpunten.