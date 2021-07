Week na overstromingen in Luik en omstreken opnieuw lichaam gevonden

In Chaudfontaine is zaterdagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen in de rivier de Vesder. Dat is zondag vernomen bij het parket van Luik. Er zijn nu nog 5 vermisten. Volgens het crisiscentrum hebben nu al zeker 37 mensen het noodweer van vorige week niet overleefd. Bij het noodweer van zaterdagavond zijn een slachtoffers gevallen.

Het lichaam werd zaterdag uit de Vesder gehaald ter hoogte van de avenue des Thermes. Het slachtoffer kon geïdentificeerd worden. Het gaat om een jongeman van ongeveer twintig jaar oud.

Chaudfontaine is zwaar getroffen door het noodweer dat vorige week de provincie Luik heeft geteisterd. Voor deze ontdekking betreurde de gemeente al vijf overlijdens die verband houden met de overstromingen.

Zondag is overigens ook in Visé een lichaam van een man uit de Maas gehaald, zo deelde het parket van Luik nog mee. Een forensisch expert kwam ter plaatse en volgens de eerste elementen lijkt het erop dat de man pas recent per ongeluk in de rivier is gevallen en dat zijn overlijden geen gevolg is van de onweders.

Volgens het nationaall crisiscentrum is de Cel Vermiste Personen van de federale politie nog op zoek naar vijf vermisten of potentieel vermisten in het rampgebied. Zondagochtend waren dat er nog tien. De officiële dodentol staat op 37. Al die slachtoffers konden al geïdentificeerd worden, zegt Yves Stevens van het crisiscentrum.

