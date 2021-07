Daarom kreeg Club Brugge 14 minuten extra tijd: 58 minuten effectieve speeltijd na extreem tijdrekken van Eupen

Minstens tien minuten extra tijd, dat was het verdict in het slot van de wedstrijd tussen Club Brugge en Eupen. Ongezien in de Jupiler Pro League. In de 103de minuut kreeg Eupen zo alsnog het deksel op de neus toen Charles De Ketelaere de 2-2-gelijkmaker scoorde. Eupen moet in eigen boezem kijken voor die late gelijkmaker, want het had er na ongezien tijdrekken zelf voor gezorgd dat er zoveel extra tijd bijkwam.

LEES OOK. Club Brugge ontsnapt aan nederlaag tegen Eupen na een doelpunt in de 103e (!) minuut

Dat er na de eerste helft eigenlijk maar één minuutje werd bijgehaald, was op zich een opvallende beslissing. Eupen talmde keer op keer, en doelman Nurudeen had voor de rust al verschillende waarschuwingen gekregen. Na de rust - en vooral na de twee uitgoals - gingen de bezoekers gewoon verder met talmen. Werkelijk elke fase werd aangegrepen om het tempo te breken.

Een snelle rekensom leert dat die overtime zelfs niet overdreven was. Tel eventjes mee: Eupen gebruikte na rust drie verschillende vervangingsmomenten, Club Brugge twee. Vijf in totaal, dus. Daarnaast was er ook nog een VAR-interventie bij de strafschop van Dost. Vooraleer Van Driessche naar het scherm geroepen werd, lag het spel al meer dan een minuut stil. De beslissing zelf nam uiteindelijk ook een dikke minuut in beslag.

Toen de tien minuten extra tijd effectief ingingen, voelde de Eupen-goalie het plots in zijn benen schieten. Maar ook zijn ploegmaats deden gretig mee en bleven geregeld minuten op de grond liggen na een duel. In de extra tijd werden ook nog vier gele kaarten uitgedeeld voor spelbederf. En daarom besliste Van Driessche om uiteindelijk 14 minuten bij te rekenen. Of hoe Eupen met een potje cinema zichzelf in de voet schoot.

58 minuten effectieve speeltijd

Het sportanalysebedrijf Opta rekende uit dat van de 105 minuten de effectieve speeltijd amper 58 minuten bedroeg… “Ze rekten de tijd vanaf minuut één. Die tien minuten extra tijd was nog weinig”, haalde Mats Rits de schouders op. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat een keeper drie keer krampen krijgt in één wedstrijd. Hopelijk wordt dat geen trend”, klonk het laconiek bij Club Brugge-trainer Philippe Clement. “Het was overigens niet alleen de keeper, maar ook een paar anderen.”

“De scheidsrechter heeft vandaag het enige gedaan wat hij kon doen om er nog een enigszins normale wedstrijd van te maken. En dat is de minuten die op een niet-correcte manier worden gepakt er opnieuw bijtellen”, stelt Clement. “De UEFA is momenteel testen aan het doen om jeugdploegen te laten spelen met effectieve speeltijd. Als dit een tendens wordt, is dat heel belangrijk. Want anders krijg je geen voetbalwedstrijden meer.”