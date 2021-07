Alle tentenkampen in de provincie Namen moeten onmiddellijk geëvacueerd worden als ze in risicogebied staan

In de provincie Namen moeten alle tentenkampen van jeugdbewegingen verplicht geëvacueerd worden. Dat staat in een politiebesluit dat de provinciegouverneur zondag heeft uitgevaardigd. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, in functie van het advies van de brandweer. Voor hogergelegen gebieden waar de kans op overstroming zo goed als onbestaande is, zou er geen probleem zijn. Chiro en Scouts zeggen dat alles onder controle is.

Op vraag van verscheidene burgemeesters in de provincie vaardigde gouverneur Denis Mathen een politiebesluit over de kampen van de jeugdbewegingen uit. Dat blijft van kracht tot 31 juli. In overleg met de vertegenwoordigers van de provinciale hulp- en reddingsdiensten is zondag beslist dat alle tentenkampen of kampen met gelijkaardige infrastructuur geëvacueerd moeten worden.

De beslissing is “imperatief” voor alle kampen op plaatsen die overstroomd zijn of die geëvacueerd werden in de loop van de voorbije nacht. De andere kampen zouden eventueel toegelaten kunnen worden, maar dan enkel nadat de burgemeester op basis van een positief advies van de brandweer toestemming heeft verleend.

Het is ook verboden om nieuwe kampen op te zetten op de weiden en percelen die overstroomd of geëvacueerd werden. Ook voor het opzetten van nieuwe kampen is een positief advies van de brandweer en het akkoord van de burgemeester nodig.

“Deze maatregelen zijn genomen vanuit het oogpunt van preventie, maar ook om de capaciteit van de reddings- en interventiediensten, die aan het werk zijn op vele plaatsen in de provincie, niet te hypothekeren”, zo concludeerde arrondissementscommissaris Marie Muselle.

Zeventigtal Vlaamse groepen

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft momenteel een 50-tal groepen die in de provincie Namen op kamp zijn of die er in de komende dagen naartoe vertrekken. “Slechts twee groepen keerden zondag vervroegd terug na het noodweer van zaterdagavond”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel.

Chiro is momenteel met 19 groepen in de regio Namen op kamp. Zij hebben zaterdagavond één kamp stopgezet, namelijk dat van Chiro Don Bosco in Kessel-Lo, zegt Niels De Ceulaer van Chirojeugd Vlaanderen.

Oplossing?

Er wordt nu zo snel mogelijk gekeken welke kampen onmiddellijk moeten opgebroken worden, en welke groepen die in de komende dagen naar Namen komen in extremis naar een andere oplossing moeten zoeken. Voorlopig zeggen Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen dat ze alles onder controle hebben.

Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen zegt dat alle leiders vandaag een sms kregen met bijkomende richtlijnen. Een ervan is dat op alle kampplaatsen een uitwijkmogelijkheid moet worden gezocht. “Dat wil zeggen dat wanneer er overstromingen zouden zijn, de groep zich naar veiliger oorden kan verplaatsen. Ze moeten die plek niet zoeken als het regent, ze moeten dat vooraf doen.”