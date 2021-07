Klopjacht op Franse inbrekers nadat politie hen betrapt in mobilhome, een van hen nog voortvluchtig

Waregem - Drie Fransen die op heterdaad betrapt werden bij een inbraak in een mobilhome in Waregem sloegen zondagavond te voet op de vlucht. Na een klopjacht konden twee mannen worden gevat.

Animo in Waregem zondag in de vooravond. Een trio dieven had het gemunt op een mobilhome nabij een bedrijf in Waregem. Echter, het drietal werd op heterdaad betrapt, waarna ze het hazenpad kozen met een wagen met Franse nummerplaat.

Een politiepatrouille van de zone Mira stond hen echter op te wachten aan het op- en afrittencomplex van de E17. Toen ze dat in het snotje kregen, besloten ze hun vlucht te voet voort te zetten.

Er werd meteen een klopjacht op poten gezet, waarbij ook agenten van de omliggende zones Vlas, Midow en Gavers opgetrommeld werden. Een zoektocht met de helikopter die gebruikmaakte van warmtebeelden zorgde ervoor dat twee van drie criminelen konden worden ingerekend.

Volgens de laatste info was een derde nog voortvluchtig.