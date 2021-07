900 bezoekers feesten zonder mondmasker op Gents testevenement MODUL’AIR

Gent - MODUL’AIR, het allereerste coronaveilige danstestevent in Gent, is begonnen met een 800 à 900 bezoekers. “Gezien het weer, hadden we dit verwacht”, zegt organisator Gilles De Bruyne, die in eerste instantie op 1.500 feestvierders had gehoopt. Er werd gedanst en gefeest zonder afstand te houden of zonder mondmasker.

Het evenement begon zondag om 13 uur. Organisator Gilles De Bruyne verwachtte vlak voor de start tussen de 1.000 en 1.500 mensen. “Het weer is niet denderend, maar we hebben toch tussen de 1.000 en 1.500 tickets verkocht.” Daar zaten wel een paar gastuitnodigingen bij. “Toch hopen we op een 1.500 bezoekers, maar alles hangt af van de weersevolutie.”

Tegen de avond waren er al zo’n 800 à 900 bezoekers geteld. “Dat is gezien het weer eigenlijk volgens de verwachtingen”, zegt De Bruyne. Maar bovenal: er zijn geen incidenten te melden, zegt hij.

Bij het testevent aan Flanders Expo, waar gedanst en gefeest kan worden zonder sociale afstand of mondmasker, kunnen in principe tweeduizend bezoekers coronaveilig kunnen feesten en dansen. Iedereen wordt vooraf getest, ook de volledig gevaccineerden, en vlak voor het feest volgt nog een sneltest. Het testen tijdens het evenement gebeurt in samenwerking met het UZ Gent. Het evenement duurt nog tot 22 uur. Het is de bedoeling dat MODUL’AIR ook tijdens de komende zondagen tijdens de zomer plaatsvindt.