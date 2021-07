Anderlecht-kapitein Hendrik Van Crombrugge na nederlaag: “Als je jezelf twee keer in de voet schiet, wordt het moeilijk”

Anderlecht slikte op eigen veld meteen een zure nederlaag in de derby tegen promovendus Union. Anderlecht verloor met 1-3, en twee van de bezoekende goals hadden absoluut vermeden kunnen worden. Dat zag ook doelman en kapitein Hendrik Van Crombrugge. “We wisten dat Union een goed counterende ploeg was”, klonk het na afloop.

LEES OOK. Pijnlijke valse start voor Anderlecht: Union straft defensieve blunders genadeloos af in Brusselse derby

“Er ging vanalles mis”, vatte Anderlecht-kapitein Hendrik Van Crombrugge het samen voor de camera van Eleven Sports. “We waren goed begonnen, we kregen meteen een goede kans met Amuzu die op de paal trapt. Daarna geven we de eerste goal te makkelijk weg op een counter. Bij de tweede goal moet ik geen tekening maken, de derde was een individuele flits van Amani. We wilden de competitie met goede intenties beginnen, maar als je jezelf twee keer in de voet schiet, wordt het moeilijk.”

“Als je wil groeien, moet je minder fouten maken. En er snel uit leren als je ze maakt. Vandaag hebben we te veel fouten gemaakt en ook te weinig kansen gecreëerd. We hadden die bal op de paal en de goal, verder hebben we Union niet veel bedreigd. We waren ook gewaarschuwd voor die twee goals, we wisten dat Union een goed counterende ploeg is”, sloot Van Crombrugge af.