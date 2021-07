80 crisisvrijwilligers van Rode Kruis ingezet: tandpasta en zaklampen uitdelen en helpen opruimen

Via het Rode Kruis zijn het voorbije weekend 80 zogenaamde crisisvrijwilligers ingezet. “We proberen steeds te weten te komen of de mensen nog andere noden hebben.”

“Zaterdag zijn drie ploegen van telkens tien mensen die zich als vrijwilliger hadden opgegeven in Pepinster, Chaudfontaine en Trooz aan de slag gegaan. Zondag zijn vijf ploegen ter plaatse gegaan, waardoor er ook kon worden geholpen in Angleur en Esneux”, aldus het Rode Kruis.

De vrijwilligers deelden hygiënepakketten met daarin onder meer tandpasta en zeep uit. “We hebben ook zaklampen uitgedeeld, omdat in veel getroffen woningen nog steeds geen elektriciteit is, en meegeholpen met het opruimen. We trachten ook steeds te weten te komen of de mensen nog andere noden hebben, zodat we ook daar op kunnen inspelen.”

Vandaag worden opnieuw twintig vrijwilligers ingezet, “steeds in overleg en afstemming met de lokale overheid”.