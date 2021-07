Veel vragen bij “politiek gestuurde” weigering gascentrale in Vilvoorde: “Je moet de regels correct toepassen”

Dat de provincie Vlaams-Brabant de vergunning heeft geweigerd voor een gascentrale in Vilvoorde, is een streep door de rekening van de geplande kernuitstap. Groen-minister Tinne Van der Straeten vermoedt politieke sabotage, aangezien alle experten een positief advies hadden gegeven. “Een dossier moet op zichzelf worden beoordeeld, niet omdat je voor of tegen de kernuitstap bent”, aldus Van der Straeten.