Groen-vicepremier De Sutter weigerde tussenkomst voor appartement

Federaal vicepremier Petra Sutter (Groen) doet afstand van een financiële tussenkomst voor haar appartement in de Brusselse gemeente Elsene. “Die tussenkomst hoeft voor haar niet.”

Zoals elke federale minister heeft zij recht op een huisvesting in Brussel, om niet altijd naar huis te hoeven pendelen. Veel ministers hebben daarvoor een studio bij hun kabinet. Als dat praktisch niet kan, zoals bij MR-vicepremier David Clarinval, huurt de Regie der Gebouwen voor hen een appartement.

De Sutter woont in het Oost-Vlaamse Horebeke, maar is al langer eigenaar van het appartement in Elsene. Na de vorming van de regering had ze voorgesteld om dat als ministeriële huisvesting te voorzien. Met de Regie der Gebouwen was een regeling uitgewerkt, waarbij De Sutter als eigenaar maandelijks een tussenkomst van 500 euro zou krijgen - de helft van wat voor zo’n huur normaal wordt voorzien.

De voorbije dagen was hierover in de Franstalige media enige ophef. Maar het kabinet van de Sutter laat weten dat die regeling nooit is doorgegaan. “Na overleg met de Regie der Gebouwen is dat inderdaad als oplossing uit de bus gekomen, maar de minister heeft beslist om daarvan af te zien. Die tussenkomst hoeft voor haar niet.” Normaal had de ministerraad hierover vorige week moeten beslissen, maar De Sutter heeft het punt zelf van de agenda gehaald.