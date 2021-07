Arbeidsmarkt heeft corona verteerd, nog één sector in de min

Het aantal mensen dat in kleine en middelgrote ondernemingen aan de slag is, ligt voor het eerst sinds lang weer op het niveau van februari 2020, net vóór de coronacrisis uitbrak. “Vlaanderen doet zelfs al beter dan in november 2019”, klinkt het bij SD Worx, de grootste loonberekenaar van België. “Als we de deltavariant onder controle krijgen, kan de relance nu echt starten.”