Verdachte van mesaanval op Malinese president plots overleden

De man die beschuldigd werd van de moordpoging op Malinees interim-president Assimi Goïta, is plots overleden. Dat heeft de Malinese regering zondag bekendgemaakt.

De verdachte, wiens identiteit niet is bekendgemaakt, probeerde dinsdag Goïta neer te steken in de Grote Moskee van Bamako. Hij werd meteen opgepakt en is sindsdien in handen van de veiligheidsdiensten. “Zijn gezondheidstoestand verslechterde en hij is helaas overleden in het ziekenhuis”, aldus de regering in een summiere verklaring.

Staatsgreep

Mali heeft in minder dan een jaar tijd twee staatsgrepen meegemaakt. Beide, in augustus en mei, waren het werk van dezelfde kolonels van het leger, onder leiding van kolonel Assimi Goïta die uiteindelijk president van de transitie werd. Als vroeger hoofd van een bataljon speciale troepen verplaatst hij zich al negen maanden niet meer zonder zijn manschappen die gemaskerd zijn en over aanvalswapens beschikken.

Goïta en de door de junta aangestelde nieuwe regering hebben verzekerd dat zij de macht zullen overdragen aan een burgerregering na verkiezingen die voor 27 februari 2022 zijn gepland.