President Tunesië schorst parlement en ontslaat regeringsleider

De Tunesische president Kais Saied heeft de activiteiten van het parlement bevroren en regeringsleider Hichem Mechichi uit zijn ambt ontslagen. Dat maakte de president zondagavond bekend. De beslissing volgt na een dag vol protesten tegen de Tunesische leiders, onder meer over de manier waarop ze de coronacrisis aanpakken.

Saied kondigde de maatregelen aan op grond van artikel 80 van de grondwet, na een spoedvergadering in het paleis van Carthago. Tunesië wordt momenteel geconfronteerd met een piek in de coronapandemie en kent een diepe politieke crisis die het land al maandenlang lamlegt.

“De grondwet staat de ontbinding van het parlement niet toe, maar wel de bevriezing van haar activiteiten”, aldus Saied. Daardoor wordt wel de parlementaire onschendbaarheid van de leden opgeheven.

De beslissing volgt na een dag vol protesten in Tunesië, waar onder meer de ontbinding van het parlement gevraagd werd. Op verschillende plaatsen in het land kwamen duizenden demonstranten op straat om hun ongenoegen over de leiders te uiten. Het protest was vooral gekant tegen de islamitische partij Ennahda.