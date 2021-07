EU stuurt vliegtuigen voor bestrijding bosbranden Sardinië

De Europese Unie stuurt vier vliegtuigen naar Sardinië om te helpen bij de bestrijding van grote bosbranden in het westen van het eiland. Hiertoe is besloten nadat Italië zondag de hulp van andere Europese landen inriep.

Minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio zei zondag dat blusvliegtuigen konden helpen. Frankrijk stuurde al twee vliegtuigen. Volgens de Europese Commissie stuurt nu ook Griekenland twee toestellen.

In de nacht van zaterdag op zondag moesten door de branden vierhonderd mensen hun huizen verlaten. Zondag moesten nog eens honderden inwoners van het getroffen gebied geëvacueerd worden. De bosbranden woeden onder meer bij de plaats Cuglieri. Het dorp Sennariolo, ten noorden van Cuglieri, werd in zijn geheel ontruimd.

Er zijn volgens plaatselijke media panden beschadigd en boeren hebben oogsten en vee in de vuurzee verloren. Volgens de Europese Commissie is tot nu toe zo’n 4.000 hectare bosgebied afgebrand. Er is nog geen melding gemaakt van ernstig gewonden of doden.

De bosbranden worden onder meer bestreden door blushelikopters en honderden brandweerlieden en vrijwilligers.