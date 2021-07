Nog code oranje in West-Vlaanderen, code geel in rest van het land

Het KMI kondigt maandagochtend tot de middag code oranje af voor West-Vlaanderen en de Kust. Voor alle andere Belgische provincies is tot maandagavond code geel van kracht.

Maandag verwacht het KMI vanaf het westen opnieuw intense buien met soms onweer. Tijdens hevige buien kan er in korte tijd 10 tot 30 liter per kubieke meter neerslag vallen. In het westen kan er 40 liter per kubieke meter of iets meer vallen in de voormiddag. Er is ook kans op hagel en windstoten.

Het nummer 1722 is maandag ook nog steeds actief. Wie storm-en/of waterschade heeft en bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Het nummer 112 mag je enkel bellen voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Onweersbuien uit Frankrijk

Maandagavond vallen er in het centrum en het oosten van het land nog lokale regen- of onweersbuien. In de loop van volgende nacht wordt het overwegend droog vanaf het westen met tijdelijk breder wordende opklaringen. Naar dinsdagochtend toe neemt de bewolking en de kans op buien opnieuw toe vanuit het zuidwesten. De minima liggen tussen 11 en 16 graden.

Dinsdag is het half- tot zwaarbewolkt met opnieuw regen- en onweersbuien die vanaf Frankrijk door ons land trekken. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. De wind waait overwegend matig uit het zuidwesten.

Koeler dan gewoonlijk

Woensdag is het licht wisselvallig. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af en hier en daar vallen er nog een paar buien. Het is iets te koel voor de tijd van het jaar met maxima tussen 18 en 22 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Donderdag is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of een bui. De maxima schommelen tussen 19 en 22 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten.

Vrijdagochtend is er eerst kans op regen. Daarna wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met mogelijk een paar buien, maar vaak ook droog weer. Het blijft koel met maxima van 17 tot 21 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.