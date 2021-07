Vlaanderen zet deze week ruim een half miljoen prikken

In de loop van deze week krijgen meer dan een half miljoen mensen in Vlaanderen een coronavaccin. In de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het om de tweede prik.

In totaal zetten de Vlaamse vaccinatiecentra in de loop van deze week 579.269 coronavaccins. Daarvan zijn er 91.708 eerste prikken, van Pfizer. In deze fase zijn onder meer de 12- tot 17-jarigen aan de beurt. Zowat iedereen boven de 16 in Vlaanderen is intussen uitgenodigd, in de categorie van 12- tot 15-jarigen moeten nog de laatste 44.000 uitnodigingen de deur uit. In die laatste leeftijdsgroep kregen al bijna 41.000 tieners een prik, bij de 16- 17-jarigen zijn dat er 87.000 van de 140.000.

De andere 487.561 vaccinaties van deze week zijn tweede prikken, waarvan ruim drie vierde van Pfizer. De andere 113.587 dosissen zijn ongeveer gelijk verdeeld tussen AstraZeneca en Moderna.

LEES OOK. Bijna 7.000 Belgen toch nog besmet na dubbele vaccinatie: kunnen we dan nóóit het normale leven hervatten? (+)

Volgende week gaat het vaccinatietempo iets naar beneden, met nog 376.190 prikken, waarvan 115.026 eerste dosissen. In de week van 9 augustus enten de vaccinatiecentra net geen 420.000 mensen in, tegen half augustus zakt dat naar 162.201 dosissen.

In totaal kregen nu al 4,9 miljoen mensen in Vlaanderen ministens een eerste prik, goed voor bijna 75 procent van de inwoners. Van alle 18-plussers is zelfs al bijna 90 procent gevaccineerd, van wie 3,6 miljoen procent volledig, goed voor ruim 66 procent.