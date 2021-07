Nieuwpoort moet 60 liter water in uur tijd slikken: “Nooit meegemaakt dat deze wijk onder water staat”

Nieuwpoort / Koksijde / De Panne / Middelkerke -

Intense regenbuien hebben maandagochtend vooral in Nieuwpoort voor flink wat wateroverlast gezorgd. Daar viel in nog geen uur tijd zo’n 60 liter water uit de lucht. De wijk Pemenhoek staat er volledig onder water. “In de 11 jaar dat ik hier woon maakten we dit nog niet mee”, zegt bewoner Luc David (64).