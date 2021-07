Prins Laurent schaamde zich om in de tribune te zitten tijdens de nationale feestdag: “Ik vroeg me af wat ik daar deed”

Tijdens een openhartig interview met de Waalse krant Sudpresse heeft prins Laurent toegegeven dat hij liever niet aanwezig was geweest tijdens de ceremonie van de nationale feestdag van afgelopen woensdag. Na de zware overstromingen in Wallonië had hij namelijk liever meegeholpen op het terrein dan naar het defilé te kijken.

“Ik zei toen tegen mezelf: Het is zo verdrietig. Want natuurrampen treffen over het algemeen vooral de armsten. Ik schaamde me daarom om in de tribune te zitten. Ik vroeg me af wat ik daar deed in plaats van een dag of twee op het veld te gaan helpen”, geeft de prins toe tijdens het interview.

Prins Laurent zou ook al de toestemming gevraagd hebben om te kunnen gaan helpen. “Ik schaam me dat ik niets zelf kan ondernemen. Maar als ik de kans krijg, zal ik dat doen. Maar dan zonder camera’s of fotografen. Zonder de pers die exclusiviteit zoekt. Want dat zou een belediging zijn voor diegenen die de hulp nodig hebben”, klinkt het.

