PVDA vraagt recht op rampverlof voor slachtoffers watersnood

PVDA stelt voor om met onmiddellijke ingang een rampverlof in te voeren voor slachtoffers van de watersnood en roept de regering op daartoe een dringend Koninklijk Besluit uit te vaardigen. Dat meldt de partij maandag in een persbericht.

“De getroffen mensen hebben tijd nodig”, zegt woordvoerder Tom De Meester. “Helaas krijgen veel werkende mensen die tijd niet. Een aantal onder hen kan geen verlof nemen. Anderen doen het niet wegens het inkomensverlies. Sommigen kunnen niet gaan werken omdat hun auto weg is, het openbaar vervoer zwaar verstoord is of omdat hun kinderen geen opvang hebben. Zij moeten dan met minder geld rondkomen. Dit alles terwijl de kosten van de overstromingen al zeer hoog oplopen.”

De linkse partij vraagt daarom de onmiddellijke invoering van een rampverlof voor alle werknemers. Dat moet voorzien in het recht op tien verlofdagen, op te nemen binnen twee maanden na de ramp. Verder vraagt de partij het behoud van het volledige inkomen voor de eerste drie dagen, zoals bij andere verloven. Tot slot benadrukt PVDA dat de sociale rechten niet verloren mogen gaan.