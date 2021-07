Ryanair verwacht aanzienlijk herstel tijdens de zomer na bloedrode cijfers door coronapandemie

Het trage herstel van de reissector in de coronacrisis heeft lagekostenmaatschappij Ryanair in de rode cijfers gehouden. De rivaal van Easyjet heeft maandag in Dublin een verlies van 273 miljoen euro over het eerste kwartaal (tot eind juni) bekendgemaakt.

Het verlies was bijna anderhalf keer zo groot als kort na het begin van de pandemie een jaar eerder. Ryanair-baas Michael O’Leary verwacht echter dat het aantal passagiers in de zomer aanzienlijk zal stijgen, op voorwaarde dat de besmettingscijfers niet tot verdere tegenvallers in de luchtvaartsector leiden.

LEES OOK. Ryanair gaat 2.000 piloten rekruteren

Na meer dan vijf miljoen passagiers in juni zal het aantal passagiers naar verwachting oplopen tot bijna negen miljoen in juli en meer dan tien miljoen in augustus. De ticketprijzen waren echter nog steeds lager dan voor de pandemie, luidt het. Bovendien boekten klanten op zeer korte termijn.

Voor het huidige gebroken boekjaar, dat loopt tot eid maart, verwacht O’Leary een klein verlies of in het beste geval een resultaat dat dicht bij nul ligt. Verwacht wordt dat het aantal passagiers zal oplopen tot 90 à 100 miljoen. Voorheen ging hij uit van tussen de 80 en 120 miljoen passagiers.