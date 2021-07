Macron moet op (nucleaire) eieren lopen: 25 jaar na laatste Franse kernproef bezoekt president Frans-Polynesië

De Franse president Macron is op vierdaags bezoek in Frans-Polynesië, de archipel in de Stille Oceaan. Zelf komt hij in de eerste plaats om zijn landgenoten te overtuigen zich te laten vaccineren tegen covid. Maar de inwoners hopen vooral op excuses – én bijbehorende schadevergoeding – voor de kernproeven die het Franse leger drie decennia lang in dat overzees stukje Frankrijk hielden.