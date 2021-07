Zwitserse bondscoach op weg naar Bordeaux

Vladimir Petkovic, de bondscoach van Zwitserland, is op weg naar de Franse eersteklasser Bordeaux. Dat bericht de Zwitserse krant Blick maandag. De krant citeert zijn makelaar Vinicio Fioranelli die aangaf dat Petkovic aan de Zwitserse voetbalbond (ASF) gevraagd heeft om zijn contract te ontbinden.

Petkovic is de topkandidaat bij Ligue 1-club Bordeaux, die vorige week met de Spaans-Luxemburgse zakenman Gérard Lopez een nieuwe eigenaar kreeg. Lopez is tevens hoofdaandeelhouder van 1B-club Excel Moeskroen.

De 57-jarige Petkovic werd een tiental dagen geleden voor het eerst gecontacteerd door Bordeaux. Er ligt een contract voor drie jaar voor hem klaar in Frankrijk. De Zwitser, die Bosnische en Kroatische roots heeft, wordt gezien als de grote architect van het Zwitserse succes op het EK voetbal. ‘La Nati’ bereikte op het EK de kwartfinales. In de achtste finales schakelden de Zwitsers Frankrijk uit. Petkovic is sinds juli 2014 bondscoach van Zwitserland.

Volgens Blick is het nu wachten op de reactie van de Zwitserse voetbalbond. Mogelijk verwacht die een financiële tegemoetkoming van Bordeaux. Petkovic heeft immers nog een overeenkomst tot na het WK van 2022 in Qatar (21 november-18 december 2022). Zijn makelaar Fioranelli legde in Blick uit dat bij de vorige contractverlenging de clausule in het contract van Petkovic, waardoor hij voor een laag bedrag zou kunnen vertrekken naar een club uit een topcompetitie, werd ingetrokken. “De Zwitserse bond zei destijds desalniettemin Petkovic niets in de weg te willen leggen bij een dergelijk aanbod”, aldus Fiorenalli.