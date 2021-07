Miss World is 70: alleen de allereerste winnares werd in bikini gekroond, toen kwam de paus zich moeien

Het is dinsdag exact 70 jaar geleden dat de allereerste Miss World-verkiezing werd gehouden. En zo letterlijk hoefde je die ‘world’ toen nog niet te nemen: 21 van de 27 deelneemsters waren Brits. Toch was het de Zweedse Kiki Håkansson die won. Ze is meteen de enige in de geschiedenis van de schoonheidswedstrijd die in bikini bekroond werd. De verkiezing werd nadien zediger, omdat de paus zo’n bikini “zondig” vond.