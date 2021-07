Zes mensen verdronken in Schotland op 24 uur tijd

In Schotland zijn op 24 uur tijd bij meerdere voorvallen zes mensen verdronken, onder wie vier jongens. Een andere jongen ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis, zo heeft zender Sky News maandag bericht.

Aan het noorden van het grootste meer van Schotland, Loch Lomond, verdronken zaterdagavond bij een gezinsuitstap een negenjarige jongen, zijn 29-jarige moeder en een 41-jarige vriend. Zijn negenjarige zoon belandde met zware verwondingen in het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeluk zijn vooralsnog onduidelijk.

Vrijdagavond verdronk aan het zuiden van hetzelfde meer een zestienjarige jongen. Ten zuidoosten van Glasgow werd zaterdagnamiddag een dertienjarige jongen levenloos uit een rivier geborgen. Even daarvoor was in een rivier het lichaam van een elfjarige jongen gevonden.

Verandering omstandigheden

De autoriteiten waarschuwen voor gevaren. “Het warme weer nodigt uit tot zwemmen en peddelen in open water, maar dat is extreem gevaarlijk, zelfs voor de meest ervaren zwemmers of kinderen onder toezicht”, zegt Mark Williams van de politie. “De omstandigheden kunnen zeer snel veranderen of er zijn verdoken risico’s zoals diep water en stromingen.”

Regeringsleider Nicola Surgeon sprak tegenover de familieleden haar medeleven uit. Zij gewaagde van “hartverscheurende” ongelukken. “Wij hebben in Schotland enkele van de mooiste meren en rivieren ter wereld, maar pas op als u daarin zwemt”, zo twitterde ze.