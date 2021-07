Zuhal Demir is “blij dat Groen bocht aan het nemen is”

Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir zijn Groen en federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten “een bocht aan het nemen” over de volledige kernuitstap in 2025. “Wat iedereen al weet, zinkt ook in bij Groen: geen volledige kernuitstap in 2025. Ik ben blij dat ze die bocht aan het nemen is. Jammer dat het via onterechte beschuldigingen moet”, zo schrijft Demir maandag op Facebook.

Demir reageert daarmee op een interview met Van der Straeten in De Ochtend op Radio 1. In dat interview reageerde Van der Straeten onder meer op de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant om een vergunning te weigeren voor de nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Die weigering is een streep door de rekening van het federale energiebeleid omdat daarin gerekend wordt op nieuwe gascentrales om de kernuitstap in 2025 op te vangen.

De Groen-minister wil van het dossier geen “politieke strijd” maken en vertrouwt erop dat investeerders kunnen rekenen op het naleven van de regels. Als het toch een probleem wordt om de vervangingscapaciteit te realiseren en de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt, kan er beslist worden om tot 2 GW nucleair te verlengen. Dat is ook voorzien in het federale regeerakkoord.

LEES OOK. Veel vragen bij “politiek gestuurde” weigering gascentrale in Vilvoorde: “Je moet de regels correct toepassen” (+)

Bewijs

Toch ziet Vlaams minister Demir dat als een belangrijke “bocht”. “Waar het vorig jaar nog steevast luidde dat ‘alle kerncentrales sluiten in 2025’, werd vanmorgen door collega Van der Straeten helder gezegd dat alle opties, inclusief het openhouden van de twee jongste kerncentrales, nog steeds op tafel liggen”, schrijft Demir op Facebook.

De N-VA-minister vindt ook dat Groen best stopt met te zeggen dat er “politieke spelletjes” gespeeld worden. Zo loopt het vergunnen van een nieuwe gascentrale ook in Wallonië niet van een leien dakje. “Meteen het bewijs dat er geen politieke spelletjes gespeeld worden vanuit Vlaanderen”, aldus Demir.

Demir wil zich nog niet uitspreken over het concrete dossier van Vilvoorde, maar gascentrales zijn nu eenmaal vervuilend en krijgen het in een context van strengere regelgeving “niet gemakkelijk”. Die vervuiling zomaar door de vingers zin omdat de capaciteit nodig zou zijn om de kernuitstap op te vangen, kan voor Demir niet door de beugel. “Het kan toch niet zijn dat we bijvoorbeeld onze boeren vragen minder stikstof uit te stoten, maar ‘Groenen’ dat wel zouden mogen?”, aldus Demir.