Fernando Torres keert als coach van de U19 terug naar oude liefde Atlético Madrid

Voormalig topvoetballer Fernando Torres keert terug bij zijn oude club Atlético Madrid. De Rojiblancos maakten maandag bekend dat de intussen 37-jarige Torres als coach van de U19 aan de slag gaat bij de club. De oud-spits liep al een tijdje mee bij verschillende jeugdploegen van Atlético om te wennen aan de structuren binnen de club.

Torres is een clubicoon van Atlético Madrid. Hij sloot in 1995 op elfjarige leeftijd voor het eerst aan bij de club en vierde in 2001 zijn debuut in het eerste elftal. Uiteindelijk speelde hij 351 duels voor Atlético. Hij kwam ook uit voor Liverpool, Chelsea en AC Milan. Na een terugkeer naar Atlético tussen 2015 en 2018 sloot hij zijn carrière in augustus 2019 af bij het Japanse Sagan Tosu.