Neutrale zone trekt nog steeds veel mensen zonder papieren

Brussel - Maandagvoormiddag hebben zo’n 200 mensen zonder papieren zich aangeboden bij de neutrale zone in de Brusselse Melsensstraat. Dat meldt de Dienst Vreemdelingenzaken. “Nochtans is die enkel bestemd voor de mensen die deelgenomen hebben aan de hongerstaking”, zegt Dominique Ernould, woordvoerster van DVZ.

De neutrale zone was geopend om de hongerstakers te informeren over de procedures om een verblijfsvergunning aan te vragen en hen de kans te bieden hun dossier te bespreken met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Zowel donderdag als vrijdag waren echter ook heel wat mensen zonder papieren die niet aan de hongerstaking hadden deelgenomen naar de neutrale zone gekomen in de hoop dat ook hun dossier zou herbekeken worden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi besliste daarop de neutrale zone enkel nog open te stellen voor de deelnemers aan de hongerstaking.

“Vermoedelijk zal het enkele dagen duren voor iedereen die boodschap begrepen heeft”, zegt Dominique Ernould. “Blijkbaar denken heel wat mensen dat het om een collectieve regularisatie gaat, wat helemaal niet het geval is. Mensen zonder papieren die niet aan de hongerstaking hebben deelgenomen, moeten de normale procedure volgen en hun aanvraag indienen via de gemeente. Die procedures werken ook. Heel wat mensen hebben in het verleden een negatief antwoord gekregen maar niets houdt hen tegen om een nieuwe aanvraag in te dienen als ze nieuwe en sterke argumenten hebben. We schatten het aantal mensen zonder papieren op ongeveer 100.000 en het zou onwerkbaar zijn om die allemaal in de neutrale zone te ontvangen.”

