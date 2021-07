Rellen in Tunis na ontslag premier en opschorting parlement

Er zijn maandag straatgevechten uitgebroken rond het door het leger gebarricadeerde parlement van Tunesië in de hoofdstad Tunis. De rellen volgden op het besluit van president Kais Saied, een dag eerder, om de werkzaamheden van het parlement voor een periode van dertig dagen op te schorten en premier Hichem Mechichi uit zijn functie te ontheffen.

Saied besloot tot het ontslag van Mechichi en de opschorting van het parlement na landelijke protesten tegen de corona-aanpak van de regering. Ennahdha, de grootste partij in het parlement, noemt de maatregelen van de president een “coup”. Zij organiseerde maandag een protest voor de afgesloten parlementsingang. Sommige demonstranten beklommen de poort voor het parlement en riepen: “Open de deur”. Aanhangers van president Saied bekogelden hen met stenen en er ontstonden opstootjes.

Ook viel de politie maandag het kantoor van nieuwszender al-Jazeera in de stad binnen. Agenten droegen alle aanwezige journalisten op het pand te verlaten.

Gevolgen pandemie

Sinds zijn aantreden in 2019 is Saied verwikkeld in een strijd met Mechichi en met parlementsvoorzitter Rached Ghannouchi, de leider van Ennahdha. Dat conflict zorgde er onder meer voor dat de regering niet adequaat genoeg heeft kunnen optreden tijdens de coronacrisis in het land. Tunesië telt een van de hoogste dodentallen als gevolg van corona per hoofd van de bevolking ter wereld. Ook worstelt het land met de economische gevolgen van de pandemie.

In een bericht op Facebook waarschuwde Ennahdha “de revolutie te zullen beschermen”. Daarmee doelt de partij op de revolutie tijdens de Arabische Lente in 2011. Tunesië geldt voor velen als het enige echte succes van die massale volksopstanden in de Arabische wereld. De onrust in Tunesië toont aan hoezeer de nog jonge democratie onder druk is komen te staan door de recente ontwikkelingen.