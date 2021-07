Vrouw met T-shirt van Charlie Hebdo slachtoffer van mesaanval in Londen

Een vrouw die een T-shirt droeg met een verwijzing naar het Franse weekblad Charlie Hebdo op is zondag in Hyde Park in het centrum van Londen aangevallen met een mes. Ze liep daarbij lichte steekwonden op, meldt de politie, die een oproep doet aan getuigen om de dader te vinden.

“De politie werd zondag om 15.34 uur opgeroepen door de hulpdiensten voor een geval van agressie aan de Speakers’ Corner” in Hyde Park, meldt de Londense politie in een mededeling. “De agenten die ter plaatse gingen, troffen een 39-jarige vrouw aan met een lichte snijwond aan het hoofd.”

“Ze werd ter plaatse behandeld en daarna naar een ziekenhuis in het centrum van Londen gebracht”, klinkt het nog. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.

In de buurt van het incident vond de politie een mes. Ze vraagt nu aan getuigen om contact op te nemen en roept op om niet te speculeren over het motief van de aanval.

Op 7 januari 2015 drongen de broers Chérif en Said Kouachi kort na 11.00 uur binnen op de redactie van het satirische striptijdschrift Charlie Hebdo in Parijs. Bij de schietpartij die ze aanrichtten, kwamen op de redactie en in een vlakbij gelegen straat twaalf mensen om het leven. Onder meer de bekende tekenaars Stéphane Charbonnier (Charb), Jean Cabut (Cabu) en Georges Wolinski stierven bij de aanslag.