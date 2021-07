De deltavariant van het coronavirus heeft Franse campings bereikt. Op ruim twintig kampeerterreinen in de West-Franse kustprovincie Vendée zijn uitbraken geweest. Covid is daar vooral verspreid door jong, niet gevaccineerd personeel.

De regionale gezondheidsautoriteit ARS luidt de noodklok over dit departement aan de Atlantische Oceaan, waarin onder andere de populaire badplaats Les Sables-d’Olonne ligt. „De vierde golf is er, we ...