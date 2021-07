Grote zoektocht met helikopter naar ‘neergestort vliegtuigje’ krijgt nog een staartje

In Herk-de-Stad heeft gisterenavond een massale zoektocht plaatsgevonden. Rond tien uur ‘s avonds kreeg de lokale politie een oproep van een brandend object dat uit de lucht gevallen zou zijn in de buurt van de Herkkantstraat. Ooggetuigen hadden het vermoeden dat het om een paraglider zou gaan. De politie kamde het bos volledig uit en schakelde drones en speurhonden in. Ook een helikopter van de Federale Politie zocht mee. Na drie uur zoeken werd de zoekactie stopgezet, omdat er niemand werd gevonden. De politie gaat er van uit dat het om een wensballon ging. Wensballonnen zijn verboden door de lokale besturen van de politiezone. De dader moet voor de kosten opdraaien, maar die is voorlopig niet gevonden.