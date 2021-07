Nederlander Virgil van Dijk staat dicht bij een comeback bij Liverpool na kruisbandblessure

Virgil van Dijk staat na een kruisbandblessure dichtbij een comeback. De dertigjarige Nederlandse verdediger van Liverpool kan mogelijk donderdag zijn eerste minuten maken in een oefenwedstrijd tegen Hertha Berlijn. Dat verklaarde Liverpool-coach Jürgen Klopp maandag op de clubwebsite. “Ik hoop - ik ben niet zeker - dat er een mogelijkheid is om Virgil enkele minuten te laten spelen”, zei hij.

Van Dijk blesseerde zich in oktober vorig jaar zwaar aan de knie en zag zo de rest van het seizoen en het EK voetbal aan zijn neus voorbijgaan. In 2019 werd Van Dijk nog verkozen tot UEFA Player of the Year.

(belga)