Ook Londen staat volledig blank: “Dit zijn geen straten meer maar kanalen”

Hevige regen en onweders hebben ervoor gezorgd dat de Londense straten blank staan. Grote delen van de stad kregen te maken met overstromingen. Verschillende ziekenhuizen raadden aan om elders hulp te zoeken en evacueerden hun patiënten. Metrostations liepen onder en straten raakten geblokkeerd.

In enkele uren tijd kregen de hulpdiensten te maken met honderden oproepen, vaak over ondergelopen kelders of straten die ontoegankelijk waren. Enkele Londenaren konden hun ogen niet geloven. “Het is onmogelijk om op de stoep te wandelen, als ik de bus wou nemen kwam het water tot aan mijn schenen. Dit zijn geen straten meer, maar kanalen”, zegt de Brit Chris Date tegen de BBC.

Volgens het meteorologisch instituut is de ellende nog niet voorbij. De komende dagen wordt er nog meer regen en onweer verwacht.