Minister Beke waarschuwt voor phishingmails rond vaccinatiepaspoort

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) waarschuwt voor phishingmails die momenteel de ronde doen en melden dat er “urgente document(en) in uw My e-Box in verband met uw COVID-certificaat” ter beschikking staan. Met een frauduleuze link proberen ze persoons- en bankgegevens van de ontvanger los te krijgen.