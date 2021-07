PS-politicus Frédéric Daerden getroffen door een beroerte

Frédéric Daerden (PS), viceminister-president en minister van Begroting in de Franse Gemeenschap en titelvoerend burgemeester van Herstal, heeft maandag aangekondigd dat hij op 20 juli, op de vooravond van zijn vakantie, een herseninfarct heeft gekregen.

Hij is daarop opgenomen in het ziekenhuis André Renard in Herstal. Uit onderzoek bleek hij getroffen te zijn door een “kleine beroerte”. Na 48 uur observatie mocht hij terug naar huis.

Daerden kondigde aan dat hij de komende twee weken tijd zal doorbrengen met zijn gezin en zijn batterijen terug zal oplaten. “Ik zal ook met mijn administratie en mijn kabinet de gevolgen van de overstromingen opvolgen, met name voor de schoolgebouwen”, voegde hij eraan toe.