Tijdelijke werkloosheid voor wie is getroffen door overstroming

Getroffen werknemers van de overstromingen kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegen overmacht.

Zo laat vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) weten. “Niet iedereen is in staat om de volgende dag weer aan het werk te gaan nadat zijn leven volledig op zijn kop is gezet.” Elke werknemer kan een aanvraag indienen bij zijn of haar werknemer. Het gaat om wie ernstige schade heeft geleden en de facto niet in staat is om te gaan werken omdat zij voorrang moeten geven aan het vinden van een nieuwe woning, het schoonmaken of herstellen van hun woning, het regelen van hun schade of het vinden van alternatieve vervoermiddelen. Wie tijdelijk werkloos is krijgt 70 procent van zijn salaris en een supplement van 5,63 euro per dag.

Daarnaast heeft de minister ook beslist dat een gezinshoofd of alleenstaande met een werkloosheidsuitkering geen aangifte zal moeten doen bij de RVA als hij tijdelijk op een ander adres gaat wonen. Wie samenwoont krijgt in principe een kleine uitkering. “Als getroffene behoud je zo je rechten, en ook wie mensen thuis ontvangt ondervindt zo geen invloed”, aldus Dermagne. Tot slot moet een werkloze of tijdelijke werkloze die helpt als vrijwilliger helpt bij het opruimen in de getroffen gebieden dat niet aangeven aan de RVA.