Kraanvrouw maakt fatale val terwijl ze filmpje voor haar volgers maakt

De 23-jarige Xiao Qiumei deelde haar leven als kraanbestuurder met haar 100.000 volgers, maar afgelopen donderdag is ze tragisch om het leven gekomen tijdens een val.

Xiao was tijdens haar job in de cabine van een kraan een filmpje aan het opnemen toen het beeld opeens wazig werd. Haar volgers konden Xiao horen schreeuwen.

De vrouw zou uit haar cabine gevallen zijn en viel bijna 50 meter naar beneden. Ze werd op de grond gevonden met haar telefoon in haar hand. De meeste van haar collega’s waren toen niet meer aanwezig op de werf.

Xiao was de moeder van twee kinderen en was enorm populair op sociale media omdat ze niet het typische profiel had van een kraanbestuurder. Haar familie heeft bevestigd dat het om een ongeluk gaat.