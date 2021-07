Politie zoekt ‘Menenpoortplasser’: “Op zo’n monument urineren, getuigt van geen greintje respect”

Ieper -

Een foto van een man, die plast tegen de Menenpoort, weekt heel wat reacties los in de streek van Ieper. Het was een leider van een Oost-Vlaamse jeugdbeweging, die er passeerde met een groep kinderen en de oorspronkelijke foto nam. De politie speurt nu de verdachte op via camerabeelden uit de buurt.