Containerschip Ever Given komt donderdag aan in Rotterdam

Het containerschip Ever Given dat in maart het Suezkanaal blokkeerde, komt donderdag, een dag later dan voorzien, aan in de haven van Rotterdam. Het schip blijft daar naar verwachting tot begin augustus om containers te lossen en te laden. Daarna vertrekt het naar het Engelse Felixstowe.

De Ever Given werd in maart wereldberoemd toen het overdwars vast kwam te liggen in het Suezkanaal. Er ontstond een file van honderden schepen. Nadat de Ever Given eind maart vlot was getrokken, lag het schip maanden aan de ketting. In die periode ruzieden de eigenaar en de autoriteit van het Suezkanaal over een schadevergoeding. Begin juli verliet het containerschip het Suezkanaal. Daarna lag het enkele dagen voor anker bij de Egyptische havenstad Port Saïd. Inmiddels is het onderweg naar Rotterdam.

