Dodentol stijgt tot 192 na moessonregens India, 25 mensen zijn nog vermist

Nadat meer lichamen zijn teruggevonden is de dodentol na de zware moessonregens in het westen van India gestegen tot 192. Dat melden de autoriteiten. Nog 25 mensen zijn vermist.

De Indiase deelstaat Maharashtra wordt al dagen geteisterd door hevige moessonregens, met aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen tot gevolg. Meer dan 735.000 mensen zijn al geëvacueerd in de getroffen gebieden in Maharashtra.

Het district Raigad is het zwaarst getroffen met 95 doden. In de districten Satara en Ratnagiri vielen er volgens cijfers van de overheid respectievelijk 45 en 21 doden. De andere overlijdens werden geregistreerd in Thane, Kolhapur, Sindhudurg, Pune, Wardha, Akola en Mumbai.

Nog eens 99 mensen raakten gewond en 25 anderen zijn nog vermist.