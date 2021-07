Waalse meerderheid akkoord om te onderzoeken wat er gebeurd is tijdens noodweer

De Waalse meerderheidspartijen PS, MR en Ecolo zijn bereid om te onderzoeken wat goed en slecht werkte bij de overstromingen en het beheer ervan. Ze spreken zich evenwel niet uit over de vorm waarin dat moet gebeuren, klinkt het in een reactie op de vraag van de oppositiepartij cdH om een parlementaire onderzoekscommissie.

De meerderheidspartijen willen nu nog niet beslissen over de te volgen procedure op een moment dat de prioriteit naar de slachtoffers en de getroffen zones moet gaan, klinkt het.

“De kern van de ramp zijn de mensen die onderdak en voedsel moeten krijgen”, benadrukt Waals PS-fractieleider André Frédéric, die maandag in het Luikse deelnam aan hulpacties voor de slachtoffers van de overstromingen. Hij vindt het wijs om zich pas over enkele weken, als het ergste achter de rug is, te buigen over wat de disfuncties zijn. Voor de politieke rentree moet in het Waals Parlement “een adequaat werkmiddel” op poten gezet worden, klinkt het. Voor Frédéric is het niet de bedoeling om een heksenjacht op te starten, benadrukt hij nog.

Ecolo-parlementslid Manu Disabato reageert in dezelfde zin: “We willen volledige transparantie en lessen trekken voor de toekomst. Een bijzondere commissie is dus een goed idee, maar we moeten nog zien onder welke voorwaarden”.

Voor MR-fractieleider Jean-Paul Wahl heeft een onmiddellijk opstart van een commissie geen zin omdat men volgens hem voldoende afstand van de gebeurtenissen moet kunnen nemen. Er moet een reflectie komen over wat er gebeurd is, meer bepaald inzake het beheer van stuwdammen en de hulpdiensten, zegt hij. Midden augustus moet voor Wahl gekeken worden of dat via een onderzoekscommissie moet gebeuren.