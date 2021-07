Akkoord tussen FC Barcelona en Neymar om onderlinge financiële geschillen “in der minne” te regelen

FC Barcelona en de Braziliaanse aanvaller Neymar zijn tot een akkoord gekomen om “in der minne” een einde te maken aan hun onderlinge financiële geschillen. Dat heeft de Catalaanse topclub maandag bekendgemaakt, zonder dieper in te gaan op het bedrag dat met de transactie gemoeid gaat.

Er heerste wrevel tussen club en speler over een bonus na contractverlenging die Barça aan Neymar beloofde alvorens hij in 2017 de overstap maakte naar Paris Saint-Germain voor een recordsom van 222 miljoen euro.

In totaal liepen er drie procedures voor de arbeidsrechtbank en een voor de burgerlijke rechtbank. Neymar daagde zijn ex-team voor de rechter om de volledige betaling te eisen van de premie, ter waarde van 64,4 miljoen euro, die onderhandeld werd in 2016 in ruil voor de verlenging van zijn contract tot 2021. De Braziliaan ontving een eerste schrijf van 20,75 miljoen voor zijn overstap naar Parijs, maar kreeg de rest nooit in handen. Barça klaagde de speler op zijn beurt zelf aan opdat hij de eerste overschrijving zou teruggeven.

In juni 2020 droeg de Spaanse rechtbank Neymar op om 6,79 miljoen over te maken aan zijn voormalig werkgever. Hij had “geen recht op de som” omdat hij voortijdig een einde maakte aan zijn contract. De speler spande zelf nog een andere zaak aan tegen Barcelona om drie miljoen euro te eisen, wat overeenstemt met het bedrag dat hij in z’n laatste maand in Camp Nou zou opstrijken alvorens naar Parijs te trekken.

(belga)