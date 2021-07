BioNTech wil malariavaccin ontwikkelen

Het Duitse farmabedrijf BioNTech wil de komende jaren een mRNA-vaccin tegen malaria ontwikkelen. Het bedrijf kondigde maandag aan dat het van plan is om tegen eind 2022 een klinische proef te starten. Een mRNA-vaccin bevat de blauwdruk van een deel van de ziekteverwekker, zodat het lichaam een bescherming kan opbouwen.

BioNTech werkt naar eigen zeggen werken aan een veilig en zeer doeltreffend mRNA-vaccin dat een langdurige immuniteit biedt tegen malaria. Het bedrijf onderzoekt ook of er in Afrika productiefaciliteiten kunnen worden opgezet om die vaccins te vervaardigen.

Het project wordt gesteund door de Europese Commissie, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere organisaties. “Wetenschap, samenwerking en technologieoverdracht zijn van cruciaal belang in dit project”, aldus Ugur Sahin, CEO van BioNTech.

Malaria is een van de gevaarlijkste besmettelijke ziekten ter wereld. In 2019 registreerde de WHO 229 miljoen ziektegevallen en meer dan 400.000 overlijdens. In de meeste gevallen gaat het om kinderen jonger dan vijf jaar oud.

Wetenschappers zijn al tientallen jaren op zoek naar een betrouwbaar vaccin, maar tot hiertoe werd nog geen enkel preparaat goedgekeurd. “De mRNA-technologie zou een keerpunt kunnen zijn”, verklaarde de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.