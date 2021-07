Federale fase crisisbeheer beëindigd

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft na overleg met Waals minister-president Elio Di Rupo beslist om de federale fase van het crisisbeheer naar aanleiding van het noodweer van 14 en 15 juli te beëindigen. Dat kondigde ze maandag aan.

De federale fase werd op donderdag 15 juli afgekondigd. Sindsdien gebeurt de strategische coördinatie van de watersnoodramp door het Nationaal Crisiscentrum. Ondertussen is de situatie grotendeels geëvolueerd naar de herstel- en heropbouwfase. Daarom heeft minister Verlinden, in overleg met de betrokken overheden, de federale fase beëindigd.

Om snel op de noden op het terrein te kunnen inspelen, vonden onder leiding van het Nationaal Crisiscentrum tijdens de federale fase meermaals per dag coördinatievergaderingen plaats met de gouverneurs en de verschillende interventiediensten: brandweer, medische hulpverlening, politie, Civiele Bescherming en Defensie.

De regionale overheden, gouverneurs en lokale overheden nemen nu de leiding over voor de verdere opruim en heropbouw. Zolang het nodig is, en waar mogelijk, blijft de federale overheid ter beschikking voor bijstand, verduidelijkt Verlinden. Zo kunnen de verschillende overheden blijven rekenen op de steun van de Federale Politie, de Civiele Bescherming en de hulpverleningszones. De gouverneurs kunnen ook een beroep blijven doen op de nationale logistieke hub. Deze hub - een samenwerkingsverband tussen de Civiele Bescherming, Defensie en de hulpverleningszones, onder leiding van het Nationaal Crisiscentrum - tracht antwoorden te bieden op specifieke logistieke vragen.

“Ik bedank alle partners die sinds 15 juli dag en nacht de situatie van kortbij opvolgen, in het bijzonder de gouverneurs en de burgemeesters van de getroffen regio’s, het Nationaal Crisiscentrum, de Civiele Bescherming, de politie, de hulpverleningszones, de regionale overheden en Defensie”, verklaart de minister van Binnenlandse Zaken. “Ik dank ook de brandweerlieden, politiemensen en anderen die van over het hele land vrijwillig naar de getroffen gebieden zijn getrokken om te helpen. Ik moedig iedereen aan om deze solidariteit de komende maanden te blijven tonen. Omdat de weg naar gehele heropbouw nog lang is, zullen de slachtoffers nog lang hulp kunnen gebruiken”, besluit ze.