Lilibet Diana is nu ook officieel troonopvolger

Lilibet Diana, de dochter van prins Harry en echtgenote Meghan Markle, is nu ook officieel troonopvolgster.

De Britse Queen heeft een nieuwe opvolgster. Zeven weken na haar geboorte werd Lilibet Diana toegevoegd aan de troonopvolgers van Queen Elizabeth. Ze krijgt de achtste plaats, na haar broer op plaats zeven en haar vader op plaats zes.

De eerste plaats is nog altijd voor prins Charles. Hij is de langstzittende rechtstreekse troonopvolger in de Britse geschiedenis. Hij heeft die eerste positie al sinds 6 februari 1952 toen zijn moeder gekroond werd. Charles was toen drie jaar oud. Hij wordt gevolgd door prins William en zijn kinderen George, Charlotte en Louis.

Die achtste plaats van Lilibet kan in de toekomst wel nog veranderen. Net zoals die van haar broer en vader. Als de kinderen van prins William en echtgenote Kate beslissen om zelf kinderen te krijgen, zullen die kinderen voorrang krijgen.

